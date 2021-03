Si fermano per prestare soccorso sulla A20: ma Riccardo ed il fratello vengono travolti (Di venerdì 26 marzo 2021) Riccardo Maestrale, 22 anni, è deceduto in un incidente stradale. Il ragazzo, secondo la prima ricostruzione, stava cercando di prestare soccorso a qualcuno. Stava cercando di prestare soccorso ad altre persone Riccardo Maestrale quando è stato vittima di un incidente fatale. Il ragazzo di appena 22 anni, protagonista di un gesto coraggioso ed altruista, è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 marzo 2021)Maestrale, 22 anni, è deceduto in un incidente stradale. Il ragazzo, secondo la prima ricostruzione, stava cercando dia qualcuno. Stava cercando diad altre personeMaestrale quando è stato vittima di un incidente fatale. Il ragazzo di appena 22 anni, protagonista di un gesto coraggioso ed altruista, è L'articolo proviene da Leggilo.org.

