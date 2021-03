Serie A in tv | chi ha vinto e chi ha perso e il ruolo di Tim

Leggi su panorama

(Di venerdì 26 marzo 2021) La guerra è finita, non andate in pace. Perché la cruenta battaglia per prendersi le immagini del campionato dinel prossimo triennio ha lasciato sul terreno vincitori e vinti, disegnando un equilibrio nuovo nel panorama delle comunicazione legate al rotolare del pallone italico. Uno scenario in cui la rivoluzione sposterà le abitudini dei calciofili dalla televisione a internet, metterà in un angolo Sky che dellaA è stata la narratrice per oltre un decennio e consegnerà uno spezzatino difficile da digerire per i clienti. Almeno per ora. In attesa che recriminazioni, code polemiche, trattativa private e soluzioni di ripiego non consegnino la fotografia finale di quella che fin d'ora appare, però, una rivoluzione. L'hanno voluta in tanti (alla fine per Dazn hanno votato in 16 su 20), ma in molti la temono perché dopo i primi tre anni da ...