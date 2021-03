Raggi: Cinema Azzurro Scipioni deve continuare, daremo supporto (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – “L’Azzurro Scipioni e’ una storica sala che chiude, il proprietario in parte per la crisi non ce la fa piu’. Con l’assessorato alla Cultura abbiamo deciso di interessare la Casa del Cinema e la fondazione ‘Cinema per Roma’ per continuare questa esperienza. Stiamo studiando la modalita’ con la quale possiamo supportare il Cinema. Allo stesso tempo ci saranno serate, questa estate, dedicate all’Azzurro Scipioni, per raccontare l’esperienza di questo Cinema”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel consueto appuntamento del venerdi’, in diretta sulla sua pagina Facebook. Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – “L’e’ una storica sala che chiude, il proprietario in parte per la crisi non ce la fa piu’. Con l’assessorato alla Cultura abbiamo deciso di interessare la Casa dele la fondazione ‘per Roma’ perquesta esperienza. Stiamo studiando la modalita’ con la quale possiamo supportare il. Allo stesso tempo ci saranno serate, questa estate, dedicate all’, per raccontare l’esperienza di questo”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, nel consueto appuntamento del venerdi’, in diretta sulla sua pagina Facebook.

