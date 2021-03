Ilva, dubbi di Giorgetti sugli indiani 400 mln per capirne le intenzioni (Di venerdì 26 marzo 2021) dubbi di Giorgetti sull’affidabilità di ArcelorMittal. Mentre per lo sblocco dei 400 milioni di Invitalia destinati all’investimento nella joint venture fra Invitalia e il colosso dell’acciaio indiano per la gestione dell’ex Ilva è solo una questione di “autorizzazioni da parte dell’Avvocatura di Stato”, dunque di giorni, il governo non è convinto che per il rilancio del polo siderurgico tarantino, anche nella nuova era dell’acciaio verde, Arcelor Mittal sia l’interlocutore giusto. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 26 marzo 2021)disull’affidabilità di ArcelorMittal. Mentre per lo sblocco dei 400 milioni di Invitalia destinati all’investimento nella joint venture fra Invitalia e il colosso dell’acciaio indiano per la gestione dell’exè solo una questione di “autorizzazioni da parte dell’Avvocatura di Stato”, dunque di giorni, il governo non è convinto che per il rilancio del polo siderurgico tarantino, anche nella nuova era dell’acciaio verde, Arcelor Mittal sia l’interlocutore giusto. Segui su affaritaliani.it

