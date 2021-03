I Comuni di Bergamo fanno rete per andare in Europa (Di venerdì 26 marzo 2021) Altro passo importante verso l’Europa per Bergamo ma soprattutto per tutto il territorio della sua Provincia. Adesioni, affluenza e numeri importanti per una videoconferenza che ha visto coinvolti più di una cinquantina di amministratori. Oggetto dell’incontro la presentazione della Convenzione che darà vita formalmente al SEAV, Servizio Europa d’Area Vasta, per consolidare e ampliare la rete di Comuni del territorio che sarà così in grado di cogliere le opportunità legate ai finanziamenti europei ad accesso diretto. Un progetto nato nell’ambito di Lombardia Europa 2020, promosso da Anci Lombardia, Provincia di Brescia e Regione Lombardia per portare i Comuni nel cuore delle istituzioni europee. Oggi a Bergamo si è tenuto l’incontro formativo – che i ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Altro passo importante verso l’perma soprattutto per tutto il territorio della sua Provincia. Adesioni, affluenza e numeri importanti per una videoconferenza che ha visto coinvolti più di una cinquantina di amministratori. Oggetto dell’incontro la presentazione della Convenzione che darà vita formalmente al SEAV, Serviziod’Area Vasta, per consolidare e ampliare ladidel territorio che sarà così in grado di cogliere le opportunità legate ai finanziamenti europei ad accesso diretto. Un progetto nato nell’ambito di Lombardia2020, promosso da Anci Lombardia, Provincia di Brescia e Regione Lombardia per portare inel cuore delle istituzioni europee. Oggi asi è tenuto l’incontro formativo – che i ...

