Formula Uno | come vedere in tv e in streaming il mondiale 2021

(Di venerdì 26 marzo 2021) Parte domenica 28 marzo sul circuito del Sakhir in Bahrain il campionato mondiale di Formula 1 2021. C’è una nuova coppia alla Ferra con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il favorito è ancora Lewis Hamilton che punta all’ottavo titolo mondiale. Debutto il figlio d’arte Mick Schumacher. Il primo Gran Premio si corre in notturna sulla pista dove ci sono i test precampionato. Sono 23 le gare, fino a dicembre.

L'equilibrio regna sovrano in Bahrain. Verstappen comanda le libere 2 a Sakhir, ma McLaren e Mercedes sono vicine. Finalmente ci siamo. La stagione 2021 del Mondiale F1 si è ufficialmente aperta con il primo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir, lo stesso che ha ospitato i test precampionato.