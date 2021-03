F1 oggi, GP Bahrain 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 26 marzo 2021) oggi, venerdì 26 marzo, primo giorno di prove libere sulla pista di Sakhir (Bahrain) per le monoposto di F1. Tecnici e piloti saranno a lavoro per trovare i migliori assetti in vista delle qualifiche di domani e le gara di domenica. La Ferrari approccia a questo primo appuntamento con la voglia di dimenticare il 2020 e iniziare a risalire la china. A Maranello si è dato il via al nuovo corso con una nuova coppia di piloti: Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. rappresentano il nuovo riferimento in pista e le motivazioni per entrambi saranno massimali. La SF21, inoltre, dovrà dare delle risposte. Le sensazioni sono state positive, ma la prova del nove ci sarà in questo weekend. La domanda è: Mercedes sarà nuovamente il riferimento? Lo scopriremo perché nel test sempre su questa pista la W12 non ha dato grandi risposte. ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021), venerdì 26 marzo, primo giorno disulla pista di Sakhir () per le monoposto di F1. Tecnici e piloti saranno a lavoro per trovare i migliori assetti in vista delle qualifiche di domani e le gara di domenica. La Ferrari approccia a questo primo appuntamento con la voglia di dimenticare il 2020 e iniziare a risalire la china. A Maranello si è dato il via al nuovo corso con una nuova coppia di piloti: Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. rappresentano il nuovo riferimento in pista e le motivazioni per entrambi saranno massimali. La SF21, inoltre, dovrà dare delle risposte. Le sensazioni sono state positive, ma la prova del nove ci sarà in questo weekend. La domanda è: Mercedes sarà nuovamente il riferimento? Lo scopriremo perché nel test sempre su questa pista la W12 non ha dato grandi risposte. ...

