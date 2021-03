Covid | cabina regia | resta schema attuale | no a zone gialle fino al 30 aprile

Advertising

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - SkyTG24 : Covid, oggi la Cabina di regia del Governo. Alle 14 conferenza stampa di Mario Draghi - Open_gol : ?? Niente zone gialle almeno fino al 30 aprile - vivodijuvee : RT @rtl1025: ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse.… - zazoomblog : Covid cabina di regia nessuna zona gialla fino al 30 aprile: bar ristoranti cinema e teatri chiusi - #Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cabina

Il Sole 24 ORE

A dirlo è lo stesso presidente del Consiglio, oggi in conferenza stampa al termine delladi regia con i ministri sul nuovo decreto. "Non sono stato vaccinato, mi vaccinerò con ......della comunicazione alla stampa e alla nazione dell'orientamento che il Governo intende adottare nelle prossime decisive settimane di lotta contro la pandemia- 19. Alle ore 12 nelladi ...Il presidente del Consiglio ha parlato in conferenza stampa al termine della cabina di regia convocata per fare chiarezza sulla strategia di ripartenza dopo il 6 aprile. A riaprire per prima sarà la s ...Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. E’ l’orientamento che emerge - ParmaPress24 ...