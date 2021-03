Boldrini | ora insorgono tutti i collaboratori | «Sbagliato usare fondi pubblici per fini privati»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Lo scandalo che si è abbattuto su Lauraè di quelli che fanno rumore. Se ti atteggi a paladina dei diritti delle donne e degli immigrati, del resto, non è che poi ti metti a sottopagare e maltrattare una colf moldava e un’assistente parlamentare. Non che l’ex presidente della Camera, nel tentativo disperato di salvare la sua reputazione, non abbia fornito la sua versione. Dapprima ha scritto una lettera al Fatto Quotidiano, dove Selvaggia Lucarelli ha risposto per le rime. E poi ha rilasciato un’intervista a Repubblica, dove però è subito diventato chiaro che la toppa era peggio del buco: «La mia assistente mi prenotava il parrucchiere perché sono una donna sola», ha affermato con disarmante candore Donna Laura. Una dichiarazione che, non a caso, non è affatto piaciuta al sindacato deiparlamentari, che non ci ha ...