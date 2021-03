Vicenza | un positivo al Covid nel gruppo squadra

(Di giovedì 25 marzo 2021) “La società LRcomunica che è emersa la positività al-19 di un membro del, facente parte dello staff. Il tesserato è stato posto in isolamento domiciliare di concerto con l’AULSS 8 Berica. Il restantesarà sottoposto a tampone e seguirà l’iter previsto dai protocolli sanitari in essere”. Con questa nota il club veneto ha comunicato l’esito dell’ultimo giro di tamponi. Ilè il terzo club di Serie B, dopo Pordenone ed Empoli, a essere alle prese con i contagi da coronavirus in questa settimana di pausa. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

VICENZA - Nel Vicenza Calcio è emersa oggi la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra, che fa parte dello staff. A darne notizia, in serata, è la ...