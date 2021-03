Ufficiale l’accordo con CBS: tutta la Serie A in streaming negli Usa (Di giovedì 25 marzo 2021) CBS Sports e Lega Serie A annunciano l’accordo per la trasmissione multipiattaforma in esclusiva negli Stati Uniti del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per i prossimi tre anni. Un accordo che, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, vale oltre 170 milioni di euro complessivi. Paramount+, il servizio streaming in abbonamento di ViacomCBS, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) CBS Sports e LegaA annuncianoper la trasmissione multipiattaforma in esclusivaStati Uniti del campionato diA, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per i prossimi tre anni. Un accordo che, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, vale oltre 170 milioni di euro complessivi. Paramount+, il servizioin abbonamento di ViacomCBS, L'articolo

Advertising

mirko_masella : RT @sportli26181512: #Media #Notizie Ufficiale l’accordo con CBS: tutta la Serie A in streaming negli Usa: CBS Sports e Lega Serie A annunc… - ENRICO27218318 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale l’accordo con CBS: tutta la Serie A in streaming negli Usa - sportli26181512 : #Media #Notizie Ufficiale l’accordo con CBS: tutta la Serie A in streaming negli Usa: CBS Sports e Lega Serie A ann… - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Ufficiale l’accordo con CBS: tutta la Serie A in streaming negli Usa - CalcioFinanza : Ufficiale l’accordo con CBS: tutta la Serie A in streaming negli Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale l’accordo Covid ad Avellino, i medici di famiglia decidono: «Vacciniamo anche noi» ilmattino.it