Roma, 3milioni di prodotti Covid non a norma sequestrati: nel mirino società di import-export (Di giovedì 25 marzo 2021) Ancora sequestri per le mascherine e prodotti Covid non a norma; sono statati oltre 3 milioni i prodotti sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma: prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale. Dopo il sequestro sono state denunciate 6 persone alla locale Procura della Repubblica per il reato di frode in commercio. Individuati anche 8 lavoratori “a nero”. Leggi anche: Roma, furti in centro a ‘gestione familiare’: smantellata rete criminale rom. Ecco come agivano L’operazione: prodotti Covid non a norma L’operazione delle Fiamme Gialle del 3° nucleo operativo metropolitano, hanno riscontrato queste irregolarità durante dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Ancora sequestri per le mascherine enon a; sono statati oltre 3 milioni idai Finanzieri del Comando Provinciale dinon conformi agli standard di sicurezza previsti dallativa nazionale. Dopo il sequestro sono state denunciate 6 persone alla locale Procura della Repubblica per il reato di frode in commercio. Individuati anche 8 lavoratori “a nero”. Leggi anche:, furti in centro a ‘gestione familiare’: smantellata rete criminale rom. Ecco come agivano L’operazione:non aL’operazione delle Fiamme Gialle del 3° nucleo operativo metropolitano, hanno riscontrato queste irregolarità durante dei ...

Advertising

MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Roma, 3milioni di prodotti Covid non a norma sequestrati: nel mirino società di import-export - CorriereCitta : Roma, 3milioni di prodotti Covid non a norma sequestrati: nel mirino società di import-export - AssociazioneLS : #23marzo2002 /#Art18 - #Cgil #3milioni in piazza a #Roma (#CircoMassimo) in difesa dell'articolo 18, e contro il… -