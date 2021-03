Advertising

TuttoAndroid : OpenSignal premia Iliad per la disponibilità della sua rete 4G -

Ultime Notizie dalla rete : OpenSignal premia

MobileWorld

Opensignal è una società specializzata nell'analisi di reti mobili, basate su milioni di misurazioni di disponibilità del segnale, velocità di download e u ...In generale l'impero di Xavier Niel è in forte crescita. Riconoscimenti anche per la francese Free Mobile, l'irlandese Eir e la svizzera Salt ...