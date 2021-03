Monitoraggio Gimbe, i primi effetti delle chiusure: contagi in calo, ma è ancora allarme sulle terapie intensive in 12 regioni (Di giovedì 25 marzo 2021) La curva dei contagi inizia lievemente a flettersi, grazie alle restrizioni delle zone rosse. Ma la situazione continua a essere critica negli ospedali italiani, in particolare modo sul fronte delle terapie intensive occupate da pazienti Covid, che superano la soglia d’allarme del 30% in 12 regioni italiane. A rilevarlo è la Fondazione Gimbe nel report settimanale di Monitoraggio dell’andamento dell’epidemia relativo al periodo che va dal 17 al 23 marzo 2021. Scendendo nel dettaglio dei dati, rispetto alla settimana precedente, sono state rilevate le seguenti variazioni: Decessi: 2.327 (-7,7%); Terapia intensiva: +290 (+8,9%); Ricoverati con sintomi: +2.330 (+8,9%); Isolamento domiciliare: +21.919 (+4,3%) Nuovi casi: 150.033 ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) La curva deiinizia lievemente a flettersi, grazie alle restrizionizone rosse. Ma la situazione continua a essere critica negli ospedali italiani, in particolare modo sul fronteoccupate da pazienti Covid, che superano la soglia d’del 30% in 12italiane. A rilevarlo è la Fondazionenel report settimanale didell’andamento dell’epidemia relativo al periodo che va dal 17 al 23 marzo 2021. Scendendo nel dettaglio dei dati, rispetto alla settimana precedente, sono state rilevate le seguenti variazioni: Decessi: 2.327 (-7,7%); Terapia intensiva: +290 (+8,9%); Ricoverati con sintomi: +2.330 (+8,9%); Isolamento domiciliare: +21.919 (+4,3%) Nuovi casi: 150.033 ...

