Mercato Milan, Baiocchini: “Tomori? I rossoneri lo riscatteranno” (Di giovedì 25 marzo 2021) Manuele Baiocchini, inviato di 'Sky Sport', ha parlato del riscatto di Fikayo Tomori da parte del Milan. Pochi dubbi sulla volontà dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021) Manuele, inviato di 'Sky Sport', ha parlato del riscatto di Fikayoda parte del. Pochi dubbi sulla volontà dei

Advertising

PianetaMilan : Vietato farsi scappare questo fenomeno ???? Queste le dichiarazioni ?? - PianetaMilan : Conti al Parma a titolo definitivo? Solo ad una condizione non affatto scontata ???? - EuropaCalcio : Mercato #Bologna #Orsolini in uscita: ci sono #Milan e #Fiorentina #EuropaCalcio - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: sfida al Milan per Musso. Costa 30 milioni, sarà decisiva la volontà del portiere #AsRoma - RepMilan : Calciomercato, il Milan vuole Champions e 8 milioni l'anno per Donnarumma, Raiola prende tempo. La Roma sceglie Mer… -