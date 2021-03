Insulti a Tommaso Zorzi, l’influencer querela lo scrittore Fulvio Abbate (Di giovedì 25 marzo 2021) Tommaso Zorzi non ne può più dei continui Insulti di Fulvio Abbate e oggi ha deciso di querelarlo, annunciandolo in uno sfogo sui social. Un lungo sfogo quello che Tommaso Zorzi ha postato oggi sul suo profilo instagram. Un lungo sfogo che viene da mesi e mesi di Insulti gratuiti e polemiche non gradite da parte dello scrittore Fulvio Abbate, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 marzo 2021)non ne può più dei continuidie oggi ha deciso dirlo, annunciandolo in uno sfogo sui social. Un lungo sfogo quello cheha postato oggi sul suo profilo instagram. Un lungo sfogo che viene da mesi e mesi digratuiti e polemiche non gradite da parte dello, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

