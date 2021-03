Guerini, parla l’allenatore della Lazio Primavera: “La sua anima è con noi nello spogliatoio” (Di giovedì 25 marzo 2021) La tragica scomparsa di Daniel Guerini, giovanissimo calciatore della Lazio Primavera ha lasciato di sasso l'Italia intera. A parlare della morte del ragazzo è stato il suo allenatore Leonardo Menichini, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "La sua anima è ancora con noi nello spogliatoio, è struggente pensare di averlo allenato fino a ieri. Potete immaginare cosa stiamo passando in questo momento, sappiamo che ci darà una mano anche da lassù. Daniel era una persona allegra, scherzosa, mai fuori posto, si stava ritagliando il suo spazio in squadra, era un buonissimo giocatore. Il mio pensiero va ai familiari, le mie condoglianze vanno a loro e ai genitori dell’altro ragazzo scomparso. Questa ferita non si ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021) La tragica scomparsa di Daniel, giovanissimo calciatoreha lasciato di sasso l'Italia intera. Aremorte del ragazzo è stato il suo allenatore Leonardo Menichini, intervenuto ai microfoni diStyle Radio: "La suaè ancora con noi, è struggente pensare di averlo allenato fino a ieri. Potete immaginare cosa stiamo passando in questo momento, sappiamo che ci darà una mano anche da lassù. Daniel era una persona allegra, scherzosa, mai fuori posto, si stava ritagliando il suo spazio in squadra, era un buonissimo giocatore. Il mio pensiero va ai familiari, le mie condoglianze vanno a loro e ai genitori dell’altro ragazzo scomparso. Questa ferita non si ...

