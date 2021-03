Dantedì Qualche domanda agli studenti | l' esito è scoraggiante

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il2021 – la giornata in cui si ricorda Dante Alighieri – quest’anno coincide con una celebrazione importante: i 700 anni dalla sua morte. Tante le iniziative messe in piedi per omaggiare uno dei ‘padri’ della lingua italiana, punto di riferimento della nostra letteratura. Perché un ripasso è sempre opportuno visto che, nonostante la sua importanza, sono ancora troppi quelli che ne ignorano la vita e le opere. Una considerazione da cui non sfuggono quelli che dovrebbero saperne di più, semplicemente perché lo stanno approfondendo ora: gli. Lo abbiamo potuto verificare interrogando 1000 alunni dell’ultimo triennio del liceo, per i quali Dante è inserito obbligatoriamente nel programma. Con risultati spesso scoraggianti. Tanti quelli che sbano a rispondere sulle nozioni più basilari. Soprattutto considerando la ...