Daniel, anche da lassù “Don’t be afraid to dream”. E di segnare… (Di giovedì 25 marzo 2021) Doveva essere il primo di tanti altri, invece la punizione per il momentaneo 2-2 nella sfida contro la Lazio, si è rivelata la prima e l’ultima marcatura del giovane fantasista della Lazio Daniel Guerini. Proprio contro i biancocelesti, la sua squadra del cuore fin da bambino, e dove da poco era tornato per realizzare il suo sogno di giocare da professionista. Foto e video: instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Doveva essere il primo di tanti altri, invece la punizione per il momentaneo 2-2 nella sfida contro la Lazio, si è rivelata la prima e l’ultima marcatura del giovane fantasista della LazioGuerini. Proprio contro i biancocelesti, la sua squadra del cuore fin da bambino, e dove da poco era tornato per realizzare il suo sogno di giocare da professionista. Foto e video: instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

cremafritta : @ornitorincoglio Paolo è il manzo per eccellenza ?? però devo dire che anche Daniel non è male - diegocecati : RT @AlfredoPedulla: VIDEO #Daniel, anche da lassù “Don’t be afraid to dream” - AlfredoPedulla : VIDEO #Daniel, anche da lassù “Don’t be afraid to dream” - skoda_sergio : lo ho notato anche io. Non ho voluto aggiunger 'sale' per rispetto di Daniel che oggi merita il nostro amore ! E p… - CuteCat66388178 : RT @FriendArt_: @Sensibilia8 @VentagliP Daniel Gerhartz Grazie, serena giornata anche a te e a tutti ?? -