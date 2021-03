Benali | ' Crotone | non siamo spacciati Ora dieci finali'

Advertising

crotone_br : RT @FcCrotoneOff: Fctv, parola a Benali Digita il seguente link per guardare l'intervista di Benali ?? - ilnapolionline : Ahmad Benali (centr. Crotone): 'A Napoli la prima di dieci finali' - - spaziocalcio : Formazione #Crotone: Cordaz; Cuomo, Golemic, Djidji; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Benali, S. Molina; Di Car… - calciomercatoit : ?? Formazioni ufficiali #CrotoneBologna #Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pereira, Benali, Petriccio… - Federossoblu : #CrotoneBologna formazioni ufficiali Crotone - Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pereira, Benali, Petriccione, Di Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Benali Crotone

Corriere dello Sport.it

- Adesso occorre solo salvare il salvabile , per prima cosa la dignità e la faccia. Che fosse un campionato difficile lo si sapeva, ma così difficile no. Ilavrebbe dovuto lottare fino alla fine per garantirsi la permanenza in serie A era scontato, un po' meno che già a dieci giornate dal termine avrebbe dovuto pensare più all'onore che alla ...Il giocatore più importante della selezione libica è il mediano ventiquattrenne Al Musrati , del Braga , oltre al fantasista del, attualmente, però, non convocato . Dovesse riuscire ...Il centrocampista offensivo Ahmad Benali però non la pensa così e crede ancora che la salvezza sia possibile: « Ora abbiamo davanti dieci finali, tutti devono capire chi è il Crotone, non siamo ancora ...24/03/2021 20:09. Doppia seduta per il Crotone di Serse Cosmi. Gli 'squali' si sono ritrovati al mattino per iniziare in palestra per poi spostarsi ...