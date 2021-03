Vaccini, la Ue nei guai chiede aiuto a Biden. E su AstraZeneca è alta tensione con Londra (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Unione europea prova a battere qualche colpo sui Vaccini per certificare la propria esistenza in vita. Con la speranza di mettere un po’ di paura a Boris Johnson e tanta invece ad AstraZeneca. Domani sera c’è il Consiglio europeo, cui partecipano capi di Stato e di governo Ue. Vi si collegherà anche Joe Biden per riannodare il filo diplomatico dei rapporti con l’Europa alquanto stressato nell’era-Trump. Al nuovo presidente Usa, l’Unione chiederà una mano concreta sui Vaccini. L’obiettivo è convincerlo ad estendere al Vecchio Continente l’accordo sulla licenza dei farmaci così da consentire la produzione di fiale nelle fabbriche europee. Oggi è invece il giorno di Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione vuole liberarsi dall’accusa di aver disarmato la Ue nei confronti delle Big Pharma, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Unione europea prova a battere qualche colpo suiper certificare la propria esistenza in vita. Con la speranza di mettere un po’ di paura a Boris Johnson e tanta invece ad. Domani sera c’è il Consiglio europeo, cui partecipano capi di Stato e di governo Ue. Vi si collegherà anche Joeper riannodare il filo diplomatico dei rapporti con l’Europa alquanto stressato nell’era-Trump. Al nuovo presidente Usa, l’Unionerà una mano concreta sui. L’obiettivo è convincerlo ad estendere al Vecchio Continente l’accordo sulla licenza dei farmaci così da consentire la produzione di fiale nelle fabbriche europee. Oggi è invece il giorno di Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione vuole liberarsi dall’accusa di aver disarmato la Ue nei confronti delle Big Pharma, ...

