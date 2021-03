Prolungamento lockdown, Merkel (sommersa dalle critiche) fa retromarcia (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Angela Merkel corre ai ripari, dopo la reazione di generale contrarietà scatenata in Germania alle decisioni prese all’ultima conferenza Stato-Regioni, dove è stato stabilito il blocco di tutto fra il 1 e il 5 aprile, con la chiusura di tutto (compresi i supermercati) e il Prolungamento delle misure di lockdown fino al 18 aprile. I giornali di oggi hanno aperto con titoli molto critici, contestando l’assenza di piani, di fantasia e di coraggio nella politica sulla pandemia. “Senza piano, senza idee, senza coraggio”, strilla la Bild. Revocato, dunque, il lockdown rafforzato. La decisione era nell’aria: questa mattina, infatti, a sorpresa, la Cancelliera aveva convocato a sorpresa i ministri Presidenti dei Laender a nuove consultazioni sulle misure anticovid, come annunciato dal presidente della Cdu Armin ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Angelacorre ai ripari, dopo la reazione di generale contrarietà scatenata in Germania alle decisioni prese all’ultima conferenza Stato-Regioni, dove è stato stabilito il blocco di tutto fra il 1 e il 5 aprile, con la chiusura di tutto (compresi i supermercati) e ildelle misure difino al 18 aprile. I giornali di oggi hanno aperto con titoli molto critici, contestando l’assenza di piani, di fantasia e di coraggio nella politica sulla pandemia. “Senza piano, senza idee, senza coraggio”, strilla la Bild. Revocato, dunque, ilrafforzato. La decisione era nell’aria: questa mattina, infatti, a sorpresa, la Cancelliera aveva convocato a sorpresa i ministri Presidenti dei Laender a nuove consultazioni sulle misure anticovid, come annunciato dal presidente della Cdu Armin ...

