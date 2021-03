Pd | Marcucci | ' Renzi? amicizie non si pagano | pago calunnia'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Ha pagato essere amico di? Lenon si, sono un vantaggio. Ho sofferto piuttosto per le bugia di qualcuno per cui noi eravamo nel Pd a servizio di qualcun'altro. Una". Così Andreain conferenza stampa al Senato a chi gli chiede dei rapporti con Matteo. "Quando si utilizzano questi mezzi vuol dire che non si hanno altre argomentazioni".

StefanoFeltri : ++ Senatore del Pd si trova a essere beneficiario, con la sua azienda, di provvedimenti di un governo con dentro il… - fattoquotidiano : Il segretario: "Conte a capo dei 5S è una buona notizia, sicuro che ci capiremo". Via Marcucci dal Senato: i capigr… - ilriformista : Letta annuncia lo 'sfratto' di Delrio e Marcucci e provoca un polverone: chat interne infuocate dopo la presa di po…

Ultime Notizie dalla rete : Marcucci Renzi

Marco Antonellis per tpi.itQualcuno avvisi il lucchese Andreache il neo segretario Pd (nonché pisano) Enrico Letta vuole fortissimamente Roberta Pinotti a capo dei senatori dem. E? 'Ormai si è ...... 231 favorevoli, 25 contrari e 11 astenuti per la risoluzione n.4 dei capigruppo(Pd), ... Il senatore di Italia Viva Matteointervenendo dopo la chiusura di Draghi rilancia sul tema ...Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Ha pagato essere amico di Renzi? Le amicizie non si pagano, sono un vantaggio. Ho sofferto piuttosto per le bugia di qualcuno per cui noi eravamo nel Pd a servizio di qual ...Il leader di IV: 'Il mio più caro augurio di buon lavoro, ho molta simpatia per il suo tentativo'. (LaPresse) “All’incontro tra Conte e Letta io non c’ero. Ero ad ascoltare il presidente del Consiglio ...