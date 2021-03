Merkel revoca il lockdown di Pasqua: “Un errore, mi spiace” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un mercoledì nero per la cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha ammesso di avere fatto un "errore" e ha revocato le durissime misure annunciate il giorno prima per il lockdown Pasquale, dopo essersi accordata in tale senso con i governatori dei 16 Laender tedeschi. "Un errore deve essere chiamato errore e, cosa più importante, va corretto e se possibile in tempo. So che questa proposta ha causato ulteriore incertezza e sono profondamente dispiaciuta per questo e chiedo perdono a tutti i cittadini", ha affermato Merkel, 66 anni, in conferenza stampa a Berlino. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un mercoledì nero per la cancelliera tedesca Angela, che ha ammesso di avere fatto un "" e hato le durissime misure annunciate il giorno prima per ille, dopo essersi accordata in tale senso con i governatori dei 16 Laender tedeschi. "Undeve essere chiamatoe, cosa più importante, va corretto e se possibile in tempo. So che questa proposta ha causato ulteriore incertezza e sono profondamente dispiaciuta per questo e chiedo perdono a tutti i cittadini", ha affermato, 66 anni, in conferenza stampa a Berlino.

