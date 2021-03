Magic | Legends è disponibile su PC in versione open beta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Mentre per molti giochi, unaè un'opportunità per testare funzionalità limitate prima dellafinale, per i giochi online, a volte è un'opportunità per i giocatori di iniziare prima di tutti. È il caso di: il free-to-play è ufficialmentein "" su PC, una scelta di Cryptic Studios e Perfect World Entertainment prima dell'arrivo della1.0 su PC, PS4 e Xbox One nel 2021. E se i progressi non possono essere trasferiti dallaallaconsole, sarà possibile mantenerli se si continua a giocare su PC. 5 classi, oltre 175 incantesimi e 200 artefatti e 6 regioni sono già disponibili per il gioco di ruolo d'azione ...

Commenta nel nostro Forum Tags Arc Games Cryptic Studios Epic Games Store open beta Wizards of the Coast