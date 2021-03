Letta “Con Conte abbiamo iniziato a parlare di futuro” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Molto bene, abbiamo parlato di Europa, di vaccini, di risposta alla pandemia, di uscita dalla crisi, abbiamo cominciato a discutere anche del futuro”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando al Senato per un incontro con il presidente Elisabetta Casellati, risponde ai giornalisti che gli chiedono come sia andato stamani il faccia a faccia con l’ex premier Giuseppe Conte. sfe/sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Molto bene,parlato di Europa, di vaccini, di risposta alla pandemia, di uscita dalla crisi,cominciato a discutere anche del”. Così il segretario del Pd, Enrico, arrivando al Senato per un incontro con il presidente Elisabetta Casellati, risponde ai giornalisti che gli chiedono come sia andato stamani il faccia a faccia con l’ex premier Giuseppe. sfe/sat/mrv su Il Corriere della Città.

