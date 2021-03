L'estinzione dell'elefante (di M.P. Terrosi) (Di mercoledì 24 marzo 2021) (di Maria Pia Terrosi) Alla testa di un gruppo di 25 bracconieri, Mobanza Mobembo Gerard nella sua pluriennale attività ha sterminato 500 elefanti nella riserva congolese di Nouabale-Ndoki. Dopo tre anni di investigazioni, lo scorso giugno un tribunale della Repubblica del Congo lo ha condannato a 30 anni per traffico illegale di avorio, possesso di armi e per il tentato omicidio di un ranger del parco. Una sentenza storica: la prima condanna penale comminata nella Repubblica del Congo per crimini che finora venivano processati nei tribunali civili ed erano soggetti a pene irrisorie. Un primo passo per mettere fine al traffico di avorio che rappresenta un business di enormi dimensioni, spesso collegato alle attività di gruppi criminali o terroristici. Al pari dei diamanti, dell’oro, dei minerali rari, l’avorio è una risorsa ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) (di Maria Pia) Alla testa di un gruppo di 25 bracconieri, Mobanza Mobembo Gerard nella sua pluriennale attività ha sterminato 500 elefanti nella riserva congolese di Nouabale-Ndoki. Dopo tre anni di investigazioni, lo scorso giugno un tribunalea Repubblica del Congo lo ha condannato a 30 anni per traffico illegale di avorio, possesso di armi e per il tentato omicidio di un ranger del parco. Una sentenza storica: la prima condanna penale comminata nella Repubblica del Congo per crimini che finora venivano processati nei tribunali civili ed erano soggetti a pene irrisorie. Un primo passo per mettere fine al traffico di avorio che rappresenta un business di enormi dimensioni, spesso collegato alle attività di gruppi criminali o terroristici. Al pari dei diamanti,’oro, dei minerali rari, l’avorio è una risorsa ...

VitaMimmo : RT @HuffPostItalia: L'estinzione dell'elefante (di M.P. Terrosi) - MadManWaBox : L'estinzione dell'elefante (di M.P. Terrosi) - aridajegg : poveri avvocati in via d'estinzione sfruttati per la skin care di Carlotta Dell'Isola - HuffPostItalia : L'estinzione dell'elefante (di M.P. Terrosi) - giorgiocornelio : RT @BBattilocchi1: Qui il primo incontro stimolato dal volume 'La radice dell'inchiostro' a cura di Giorgiomaria Cornelio (Argolibri 2021)… -