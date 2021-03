Le Termopili di Suez

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il primo, immediato, effetto del maxi-ingorgo creato dalla nave Ever Given rimasta bloccata di traverso per più di un giorno nel Canale diè stato l’improvviso rialzo del petrolio che ha visto il prezzo del barile andare oltre i 60 dollari (+5%). L’immagine di una tra le principali vie d’acqua commerciali del mondo intasata dalla nave battente bandiera panamense e noleggiata dalla compagnia taiwanese Evergreen ha fatto il giro del mondo: da molte ore il traffico è congestionato, con ritardi che si accumulano e decine di navi all’àncora in attesa di poter proseguire sulla rotta che collega il Mar Rosso al Mediterraneo. Il potenziale danno economico causato dai rallentamenti che si ripercuoteranno a catena sui porti e le infrastrutture logistiche di approdo è nei numeri: dal Canale ditransita il 30% delle portacontainer e il 12% del traffico ...