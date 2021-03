Incendio in uno studio medico, poliziotti fermano le fiamme: “Atto eroico” (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Torre Annunziata (Na) – Quella tra il 23 ed i 24 marzo è stata una notte di paura al Corso Umberto I di Torre Annunziata dove c’è stato un Incendio divampatosi all’interno di uno studio medico situato in una palazzina. Come racconta Lo Strillone, le fiamme sono state favorite dalla presenza di mascherine, stoffe varie, carte sterili per i lettini per i pazienti. Per accelerare le operazioni di spegnimento delle fiamme, prima che accorressero i Vigili del Fuoco, sono intervenuti coraggiosamente gli agenti di Polizia. Non ci sono stati danni persone, al momento dell’Incendio lo studio era vuoto e l’intervento dei poliziotti ha impedito che le fiamme si propagassero anche in altri ambienti. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Torre Annunziata (Na) – Quella tra il 23 ed i 24 marzo è stata una notte di paura al Corso Umberto I di Torre Annunziata dove c’è stato undivampatosi all’interno di unosituato in una palazzina. Come racconta Lo Strillone, lesono state favorite dalla presenza di mascherine, stoffe varie, carte sterili per i lettini per i pazienti. Per accelerare le operazioni di spegnimento delle, prima che accorressero i Vigili del Fuoco, sono intervenuti coraggiosamente gli agenti di Polizia. Non ci sono stati danni persone, al momento dell’loera vuoto e l’intervento deiha impedito che lesi propagassero anche in altri ambienti. Gli ...

