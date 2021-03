Grosjean | «Sopravvivere all’incidente mi è sembrato come un problema matematico da risolvere»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 29 novembre scorso, Romainfu vittima di un terribile incidente. Poco dopo la partenza del gran premio del Bahrain, la sua monoposto andò a sbattere contro il guardrail prendendo fuoco.riuscì ad uscire dalle fiamme salvandosi per miracolo. Riportò solo ustioni di lieve entità a mani e caviglie. A dicembre raccontò la sua esperienza in un’intervista a Tf1. Oggi torna a parlarne al Corriere della Sera. «Scrivania, tastiera, maniglie del frigo, giochi dei bambini: tutto è pieno di crema. Devo metterla ogni due ore, la mano sinistra non è guarita. Sono passati più di quattro mesi, e mi fa male 23 ore su 24. Però non mi lamento, l’incidente mi ha reso migliore». Tornerà in pista il prossimo 18 aprile. Intanto, dice, la sua vita, dopo l’incidente, è cambiata in meglio. «Tanto e in meglio. A parte il dolore, ho imparato tantissimo su ...