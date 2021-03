Giuseppe Lopresti | il partigiano silenzioso martire alle Fosse Ardeatine

(Di mercoledì 24 marzo 2021) E' un buon giorno per ricordare un giovane. Uno tra i tanti, per ricordarli tutti, oggi., romano, con la famiglia che era arrivata da Palmi, in Calabria. Sottotenente, ...

Advertising

tittimaestra : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Lopresti

Zoom24.it

E' un buon giorno per ricordare un giovane partigiano. Uno tra i tanti, per ricordarli tutti, oggi., romano, con la famiglia che era arrivata da Palmi, in Calabria. Sottotenente, elegante, silenzioso, aderì alla Resistenza. Catturato, uscì dal silenzio che lo distingueva tra gli ...Trinchillo presidente Acerrana 12. Luciano Soldano, presidente Asd Martina calcio 1947 13. ...Elena project manager Napoli United 88. Mauricio Bringas Calciatore Ars et Labor ...La Procura di Siracusa ha chiesto il rinvio a giudizio per Giuseppe Sallemi, 42 anni, e Luciano Giammellaro, 70 anni, i due custodi dei terreni in contrada Xirumi, a Lentini, accusati dell'omicidio di ...