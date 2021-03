Fabrizio Corona dimesso dall’ospedale e trasferito nel carcere di Monza

(Di mercoledì 24 marzo 2021) . Dopo le dimissioni dal reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda di Milano, in cui è stato ricoverato circa dieci giorni, l’ex re dei paparazzi è tornato insu ordinanza del Tribunale di Sorveglianza per aver violato le prescrizioni degli arresti domiciliari. Nella serata di lunedì 22 marzo,è statodal reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda, dove era ricoverato da una decina di giorni, ed è statoneldi. Eseguita, dunque, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che lo scorso 11 marzo a cui aveva fatto seguito un gesto di autolesionismo da parte dell’ex re dei paparazzi che, successivamente, aveva pubblicato tutto su Instagram. Le foto col volto insanguinato sono poi state rimosse dal social ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Fabrizio Corona portato in carcere a Monza, il legale: 'Sta molto male, dov'è finita l'umanità?' #fabriziocorona… - PDUmorista : Adriano Celentano scrive una nuova lettera a Fabrizio Corona 'Sei un bravo ragazzo, che però ha commesso dei reati'… - infoitcultura : Fabrizio Corona torna in carcere e prosegue lo sciopero della fame - infoitcultura : Fabrizio Corona, nuovo aggiornamento dal carcere: il comunicato - infoitcultura : Parla l’avvocato di Fabrizio Corona: “Andrà a morire” -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

La deuncia è dell'avvocato Ivano Chiesa, legale di, detenuto da ieri sera nel carcere di Monza dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di revocargli il provvedimento ...Sono parole che, di fatto, danno ragione all'avvocato Ivano Chiesa, lo storico difensore diche ha dichiarato: 'sta male, andrà a morire. Sta vivendo tutto questo come il torto più ...Maurizio Costanzo, che è sempre molto attivo sui fatti di cronaca che accadono e, soprattutto quando questi riguardano gente dello spettacolo, ha commentato anche l’arresto di Fabrizio Corona che, giu ...Fabrizio Corona, detenuto in carcere, continua a procurarsi atti di autolesionismo: "Mi sono morso come un cannibale, c'era sangue ovunque": questa la sua ultima confessione shock. Il quotidiano Il Me ...