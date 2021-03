“È lui l’aggressore” Marta | la 26enne accoltellata per strada | sconcerto per l’età del ragazzo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Mogliano Veneto, aggredita una runner di 26 anni. Il sindaco parla del. Erano circa le 17 quandoNovello, 26 anni, è statadurante il jogging. La giovane donna correva lungo via Marignana, poco distante dall’agriturismo “Al Vecio Moraro”, quandosi è avventato sul suo corpo, colpendola con circa otto fendenti.è stata trovata in un fossato e portata in codice rosso presso l’ospedale., studentessa di Lingue, versa ancora in una situazione grave. Lotta tra la vita e la morte, ricoverata presso la terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il drammatico episodio lascia senza parole un’iter comunità e stando a quanto ricostruito in un primo momento,si sarebbe trovato in sella a una ...