Draghi | “Obiettivo è vaccinare più persone possibile”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella comunicazione presso il Senato, nell’ottica del Consiglio Europeo,ha voluto lanciare un “messaggio di speranza”. Il Premier ha parlato anche delle questioni internazionali ma soprattutto dell’attuale situazione sulla pandemia. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)ha voluto prima di tutto esprimere “forte soddisfazione” per la partecipazione “del presidente degli Usa Biden a un segmento del Consiglio”, che “conferma la volontà di imprimere un forte slancio alle relazioni con l’Ue”. Dopo aver esordito :“Le comunicazioni alle Camere consentono un pieno coinvolgimento del Parlamento. Si tratta di un passaggio importante”. “A un anno di distanza dobbiamo fare tutto ilper la soluzione della crisi. Sappiamo come farlo, abbiamo 4 vaccini sicuri e efficaci, ad aprile arriva anche Johnson & ...

VACCINIè poi passato al tema più caldo: la campagna vaccinale italiana. Il Premier ha ... L'è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile', ha affermato, ...Ore 9.45 - Libertà di movimento e tutela della salute " La libertà di movimento deve andare di pari passo con la garanzia della salute " afferma. "Occorre però raggiungere questo...Il nostro obiettivo è portare presto il ritmo delle somministrazioni ... Così il presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. ...In vista del Consiglio Europeo, il premier ha parlato in Senato: "Intanto è importante procedere velocemente con la somministrazione dei vaccini" ...