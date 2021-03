Conte | Pd interlocutore privilegiato nuovo M5s | si apre cantiere

(Di mercoledì 24 marzo 2021) "Chi va da solo è meno efficace e, a partire dalle prossime amministrative c'è la volontà di confrontarci per trovare soluzioni più efficaci", dice l'ex premier dopo l'incontro con il segretario del Pd Enrico Letta

Si apre un cantiere dobbiamo lavorare per creare la giusta sinergia e nel nuovo M5S il PD sarà sicuramente unprivilegiato'. Così l'ex premier Giuseppedopo l'incontro, durato un'...Si apre un cantiere dobbiamo lavorare per creare la giusta sinergia e nel nuovo M5S il PD sarà sicuramente unprivilegiato". Lk ha detto l'ex premier Giuseppedopo l'incontro, ...Parla da leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il neosegretario del Pd Enrico Letta. Almeno lui si sente il leader del nuovo Movimento, così ...Conte, con Pd confronto su Comunali, soli meno efficaci - "Chi va da solo e' meno efficace e, a partire dalle prossime amministrative ce la volonta' di confrontarci per trovare soluzioni piu' efficaci ...