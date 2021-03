Conferenza stampa Chiellini: «Pirlo? Problema della Juve è generale» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Giorgio Chiellini parla in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord: ecco le sue dichiarazioni anche sulla Juve Giorgio Chiellini è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Irlanda del Nord. Pirlo – «La squadra non ha fatto come si sperava quest’anno, ma il Problema è della Juventus in generale. Non credo di dovere rispondere, più che altro perché ci sono domande sulla nazionale. Pirlo? Hanno parlato in maniera esaustiva sia Nedved che Paratici dopo la partita. Credo abbiano chiarito le cose». NAZIONALE – «Tutti i giocatori vogliono andare in Nazionale, l’ambiente è magico, stare qui ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Giorgioparla inalla vigiliasfida contro l’Irlanda del Nord: ecco le sue dichiarazioni anche sullaGiorgioè intervenuto inalla vigiliagara contro l’Irlanda del Nord.– «La squadra non ha fatto come si sperava quest’anno, ma ilntus in. Non credo di dovere rispondere, più che altro perché ci sono domande sulla nazionale.? Hanno parlato in maniera esaustiva sia Nedved che Paratici dopo la partita. Credo abbiano chiarito le cose». NAZIONALE – «Tutti i giocatori vogliono andare in Nazionale, l’ambiente è magico, stare qui ...

