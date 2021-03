Che cosa sta succedendo a Silvio Berlusconi? Ansia per il Cavaliere (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ansia per l’ex Premier Silvio Berlusconi. Al momento non si conoscono i motivi, ma il patron di Mediaset sarebbe ricoverato in ospedale. Silvio Berlusconi (Getty Images)Silvio Berlusconi a quanto pare sarebbe ricoverato in ospedale per non ben precisati problemi di salute. Lo ha rivelato il suo avvocato Federico Cecconi durante l’udienza per il processo milanese sul caso Ruby. Non è la prima volta che il Cavaliere accusa problemi di salute in concomitanza di un processo. Già prima della precedente udienza, infatti, era stato ricoverato. Secondo il suo avvocato Berlusconi sarebbe ricoverato già da lunedì mattina. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di mercoledì 24 marzo 2021)per l’ex Premier. Al momento non si conoscono i motivi, ma il patron di Mediaset sarebbe ricoverato in ospedale.(Getty Images)a quanto pare sarebbe ricoverato in ospedale per non ben precisati problemi di salute. Lo ha rivelato il suo avvocato Federico Cecconi durante l’udienza per il processo milanese sul caso Ruby. Non è la prima volta che ilaccusa problemi di salute in concomitanza di un processo. Già prima della precedente udienza, infatti, era stato ricoverato. Secondo il suo avvocatosarebbe ricoverato già da lunedì mattina. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

Advertising

meb : Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare… - RobertoBurioni : Se i contagi di una malattia che ha circa 7 giorni di incubazione aumentano dopo il vaccino, vuole dire che si è va… - RobertoBurioni : Non commento mai le sentenze dei tribunali (non ne ho le competenze) ma leggendo questa notizia sono molto felice.… - kikaxii : Mammamia a cosa si è ridotto il concetto di istruzione in Italia... mammamia che schifo - Figlie_EXO : [VIDEO/TRAD] #Chanyeol dall'Instagram di cgv_korea 'Ciao! Cosa fai questa settimana? Perché non vieni a vedere The… -