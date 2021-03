Carabinieri: “50% di arrestati e fermati percepisce illecitamente RdC” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Napoli e provincia: Carabinieri scoprono 146 persone sottoposte a misure pre-cautelari che percepiscono illecitamente il Redito di Cittadinanza. Il Comando provinciale dei Carabinieri ricostruisce i fatti. “Le disposizioni urgenti in materia di RdC prevedono la sospensione del reddito nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare. Ciò avviene – con un provvedimento del Giudice – anche dopo la convalida dell’arresto o del fermo. La legge prevede meccanismi di rideterminazione degli importi del reddito di cittadinanza a carico del beneficiario qualora – all’interno del suo nucleo familiare – ci sia una persona sottoposta a misura cautelare. Comandi e Reparti della provincia partenopea effettuano accertamenti economici sul conto delle persone sottoposte a misure pre-cautelari ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Napoli e provincia:scoprono 146 persone sottoposte a misure pre-cautelari che percepisconoil Redito di Cittadinanza. Il Comando provinciale deiricostruisce i fatti. “Le disposizioni urgenti in materia di RdC prevedono la sospensione del reddito nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare. Ciò avviene – con un provvedimento del Giudice – anche dopo la convalida dell’arresto o del fermo. La legge prevede meccanismi di rideterminazione degli importi del reddito di cittadinanza a carico del beneficiario qualora – all’interno del suo nucleo familiare – ci sia una persona sottoposta a misura cautelare. Comandi e Reparti della provincia partenopea effettuano accertamenti economici sul conto delle persone sottoposte a misure pre-cautelari ...

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri 50% Castelvetrano, segano alberi per strada. Denunciate tre persone ...in stato di libertà tre uomini di 50, 68 e 23 anni, tutti già gravati da precedenti di polizia, poiché ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. In particolare, i Carabinieri in ...

Escalation di violenze su moglie e figli: arrestato Un 34enne di Catania è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza ... rientrata a casa aveva consegnato al marito i 50 euro ...

- Fossombrone, i Carabinieri arrestano 50enne marocchino con mezzo chilo di hashish pu24.it “Papà dà botte al fratellino”: carabinieri arrestato 34enne Vessazioni continue, sfruttamento del lavoro e rapporti sessuali imposti. La lunga agonia finalmente è terminata.

Nino Manfredi e "Per grazia ricevuta", i 50 anni di un capolavoro Firenze, 24 marzo 2021 - Il 24 marzo del 1971, esattamente cinquant’anni fa, usciva sul grande schermo “Per grazia ricevuta”, uno dei film più amati dal pubblico italiano, tra i tanti nella strepitosa ...

