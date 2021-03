Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Ronzulli: 'Nulla di grave' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, a quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia del leader di Forza Italia. L'ex premier sarebbe in buone condizioni. '... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvioall'ospedale Sandi Milano, a quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia del leader di Forza Italia. L'ex premier sarebbe in buone condizioni. '...

Advertising

fattoquotidiano : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato in ospedale, lo ha annunciato il suo avvocato all’udienza del processo Ruby… - repubblica : ?? L'avvocato di Silvio Berlusconi: 'E' ricoverato da lunedi' mattina' - repubblica : Ruby ter, l'avvocato di Silvio Berlusconi: 'Ricoverato da lunedì mattina' - infoitinterno : Avvocato di Berlusconi: “Ricoverato per accertamenti post Covid” – VIDEO - infoitinterno : Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale -