Usa, sparatoria in un supermercato nel Colorado, almeno 10 i morti di cui un poliziotto (Di martedì 23 marzo 2021) sparatoria Colorado. Ieri pomeriggio, 22 marzo 2021, nel pomeriggio, un uomo armato ha aperto il fuoco in un supermercato nella città di Boulder, nel Colorado. Sono almeno 10 le persone che hanno perso la vita in questa tragedia. Tra le vittime dell’ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti anche un agente di polizia, il 51enne Eric Talley, tra i primi a intervenire sulla scena dopo le prime richieste di soccorso. sparatoria Colorado: cosa è successo a Boulder Un uomo armato di un fucile AR-15, secondo la Cnn, ha aperto il fuoco in un supermercato di Boulder. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 15:00 al negozio di alimentari a 3600 Table Mesa Drive. Le persone all’interno del supermercato, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 marzo 2021). Ieri pomeriggio, 22 marzo 2021, nel pomeriggio, un uomo armato ha aperto il fuoco in unnella città di Boulder, nel. Sono10 le persone che hanno perso la vita in questa tragedia. Tra le vittime dell’ennesimadi massa negli Stati Uniti anche un agente di polizia, il 51enne Eric Talley, tra i primi a intervenire sulla scena dopo le prime richieste di soccorso.: cosa è successo a Boulder Un uomo armato di un fucile AR-15, secondo la Cnn, ha aperto il fuoco in undi Boulder. Laè avvenuta poco prima delle 15:00 al negozio di alimentari a 3600 Table Mesa Drive. Le persone all’interno del, ...

