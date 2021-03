Tuttosport: De Laurentiis proverà a convincere Gattuso a restare (Di martedì 23 marzo 2021) In controcorrente rispetto a tutti gli altri quotidiani che danno per scontata la separazione tra il Napoli e Gattuso, Tuttosport oggi avanza l’idea di un possibile quanto clamoroso colpo di scena per il Napoli considerando il tweet del presidente come una mano tesa verso il tecnico. Prima di prendere qualsiasi decisione, De Laurentiis proverà a convincere il coach calabrese a restare, quando la stagione starà per volgere al termine. Ci riuscirà? Il patron è stato sempre molto persuasivo, ma nei confronti di allenatori che avevano meno personalità di Gattuso: per convincere Ringhio a restare non dovrà promettergli soldi in più oppure calciatori costosi, dovrà spiegare pubblicamente l’errore commesso in quella drammatica domenica pomeriggio del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) In controcorrente rispetto a tutti gli altri quotidiani che danno per scontata la separazione tra il Napoli eoggi avanza l’idea di un possibile quanto clamoroso colpo di scena per il Napoli considerando il tweet del presidente come una mano tesa verso il tecnico. Prima di prendere qualsiasi decisione, Deproverà ail coach calabrese a, quando la stagione starà per volgere al termine. Ci riuscirà? Il patron è stato sempre molto persuasivo, ma nei confronti di allenatori che avevano meno personalità di: perRinghio anon dovrà promettergli soldi in più oppure calciatori costosi, dovrà spiegare pubblicamente l’errore commesso in quella drammatica domenica pomeriggio del ...

Advertising

napolista : Tuttosport: #DeLaurentiis proverà a convincere #Gattuso a restare Per convincerlo non dovrà promettergli soldi o… - CalcioNapoli24 : - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Roma, Napoli o la Nazionale: Allegri in pista', Tuttosport: 'Allegri, Juve e gli altr… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Roma, Napoli o la Nazionale: Allegri in pista', Tuttosport: 'Allegri, Juve e gli altr… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Roma, Napoli o la Nazionale: Allegri in pista', Tuttosport: 'Allegri, Juve e gli altr… -