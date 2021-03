Trasporti | in Campania verso l’azienda unica regionale Dalla Giunta via libera al processo di fusione di Eav e Air

(Di martedì 23 marzo 2021) Parte oggi, con l’approvazione indi una desulla riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale, il progetto di un’aziendaper la conduzione dei servizi su gomma e ferro, per la gestione dei contratti del tpl e del patrimonio infrastrutturale della. Ne dà notizia la. Si tratta di un nuovo “modello di governance – spiegano da Palazzo Santa Lucia – volto a una gestione unitaria efficiente su tutto il territorioper offrire a tutti i cittadini un servizio di trasporto pubblico locale di pari qualità”. Con la deapprovata oggi si dà mandato agli amministratori di Eav e Air di valutare, attral’avvio di ununitario e articolato per ...

