Tragedia al supermercato | spara e uccide 10 persone VIDEO

(Di martedì 23 marzo 2021) Incredibile quanto accaduto in unin Colorado, dove un uomo hato all’impazzatando 10. Sono anni che in America si discute delle leggi troppo libertine sulle armi e il tema, ne siamo certi, tornerà al centro delle discussioni nei prossimi giorni. In Colorado, più precisamente a Boulder, all’interno di un, un uomo bianco ha fatto fuocondo 10tra cui un poliziotto. Il tutto è scattato verso le 14:30 locali, quando l’agente Talley, 51 anni, primo ad essere giunto sul luogo, è stato subito ucciso dallo squilibrato. A quel punto la Polizia ha subito diramato sui propri profili social una comunicazione per chiedere di non frequentare la zona. Dopodiché è stata inviata sul posto una squadra di ...

a Castellammare di Stabia: "Mio padre è morto nell'attesa dei soccorsi". Ce ne parla ... osservando tutte le precauzioni possibili ed uscendo di casa solo per andare al". Per tre ..."Una nuovanegli Usa. Il Colorado è in lutto per la strage in un: 10 persone sono rimaste uccise, tra le quali un poliziotto che era al lavoro per salvare vite e che, invece, la vita l'ha ...Un altro giorno di ordinaria follia negli Stati Uniti, dove un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato di Boulder in Colorado ... e dolore mentre apprendiamo di più sull’entità della tragedia”, ha ...Una strage al supermercato. Un uomo entra al King Soopers di Boulder, in Colorado, e apre il fuoco: il bilancio è di dieci morti, incluso l’agente Eric Talley, il primo della polizia ad arrivare ...