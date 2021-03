«Sky Rojo», oltre il pulp e l'adrenalina c'è di più (ed è lì che arriva il bello) (Di martedì 23 marzo 2021) Se non l'hai ancora iniziato, Sky Rojo è il miglior titolo da vedere in binge whatching su Netflix in questo momento e non è una scelta da fare solo per lo spettacolo in stile Tarantino che offre. La serie tv, infatti, riserva un po' a sorpresa un trattamento speciale per lo spettatore, un trattamento che ti frulla per bene ma ti fa uscire migliore. Senza fare spoiler, prima solletica un certo voyeurismo insito nei generi pulp ed exploitation, poi lo usa per far riflettere su una realtà scioccante di cui si parla pochissimo sui media (tutti). E lo fa con dati molto precisi che obbligano a guardare il quotidiano con occhi nuovi e diversi. In questo senso Sky Rojo è una serie coloratissima e adrenalinica come sempre quelle di Alex Pina, autore di Vis a Vis e La Casa di Carta, ma con una marcia in più che forse la identifica come il suo ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 marzo 2021) Se non l'hai ancora iniziato, Skyè il miglior titolo da vedere in binge whatching su Netflix in questo momento e non è una scelta da fare solo per lo spettacolo in stile Tarantino che offre. La serie tv, infatti, riserva un po' a sorpresa un trattamento speciale per lo spettatore, un trattamento che ti frulla per bene ma ti fa uscire migliore. Senza fare spoiler, prima solletica un certo voyeurismo insito nei generied exploitation, poi lo usa per far riflettere su una realtà scioccante di cui si parla pochissimo sui media (tutti). E lo fa con dati molto precisi che obbligano a guardare il quotidiano con occhi nuovi e diversi. In questo senso Skyè una serie coloratissima e adrenalinica come sempre quelle di Alex Pina, autore di Vis a Vis e La Casa di Carta, ma con una marcia in più che forse la identifica come il suo ...

