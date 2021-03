Scandicci-Bergamo in tv | data | orario e diretta streaming ottavi Playoff A1 Femminile 2021 volley

Leggi su sportface

(Di martedì 23 marzo 2021) La Savino Del Beneospita la Zanetti: eccoe come vedere intv eil match di ritorno deglidi finale deiSerie A12020/. Le ragazze di coach Barbolini non hanno tradito le aspettative nella gara di an, vinta con un secco 3-0, ed ora cercheranno di ripetersi al ritorno in casa. Alle toscane basterà vincere due set per aggiudicarsi il passaggio del turno. Sono invece chiamate alla rimonta le bergamasche, che vanno a caccia di una vittoria in tre o quattro set per allungare la sfida al Golden Set contro la favorita. IL PROGRAMMA COMPLETO DEISCUDETTO ...