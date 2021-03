Sandra Milo minacciata dopo la battuta sul vaccino | La soddisfazione di schiattare non ve la darò

piccolaprelemi : RT @m89012196: Ma che carina Sandra Milo che commenta sempre le foto di Giulia?? #prelemi - m89012196 : Ma che carina Sandra Milo che commenta sempre le foto di Giulia?? #prelemi - domenicalive : Sandra Milo racconta dei suoi spasimanti a #DomenicaLive: 'Mi dicono che sono seducente e vorrebbero conoscermi' - Canieuest96 : RT @SpiritoSfranto: ma perché la Lambo parla come Sandra Milo? #isola - SpiritoSfranto : ma perché la Lambo parla come Sandra Milo? #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo

Mediaset Play

"Che bello vederti in piedi" aggiunge. E poi Emma Marrone, Antonella Clerici, Roberta Capua: tutti uniti per sostenere Gianni Morandi. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATATra gli ospiti: Giorgia Meloni e. Italia 1: Pirati dei Caraibi - La maledizione del Forziere Fantasma , il film diretto da Gore Verbinski ha appassionato una media di 1.507.000 ...Non si placa la polemica che ha travolto Sandra Milo che, dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino, ha finto un malore durante una diretta radiofonica a Un giorno da Pecora. Uno scherzo di cattiv ...Sandra Milo a Domenica Live: “Lo scherzo sui vaccini? Mentre si trovava ospite da Geppi Cucciari in radio Sandra Milo, dopo il vaccino, ha finto di sentirsi male Poi Sandra Milo a Domenica Live ha riv ...