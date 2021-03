Qualche questione aperta sul futuro di liberaldemocratici e riformisti (Di martedì 23 marzo 2021) Ho partecipato alla “Maratona riformista” promossa da Marco Bentivogli (per inciso ho lavorato a lungo con suo padre nella gloriosa Federazione Lavoratori Militari) e sostenuta da Linkiesta. Come ha notato Mario Lavia, sul quotidiano, «nell’incontro tra adulti di ieri, che ha riscosso molto successo, mondi diversi e litigiosi che si richiamano alla stessa radice sono finalmente riusciti a parlarsi». Anche se non è di poco rilievo quanto Lavia stesso ha voluto premettere, ricordando che rimane aperto «il problema strategico (riformismo in un solo partito o riformismo permanente?)». Si tratta di una questione, a mio avviso, cruciale, ma prematura, perché questa “scelta esistenziale” dipende – accade sempre così in politica – dallo sviluppo che avranno tanti processi in corso: il percorso e gli esiti dell’operazione Draghi sul sistema politico e sulla struttura ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 marzo 2021) Ho partecipato alla “Maratona riformista” promossa da Marco Bentivogli (per inciso ho lavorato a lungo con suo padre nella gloriosa Federazione Lavoratori Militari) e sostenuta da Linkiesta. Come ha notato Mario Lavia, sul quotidiano, «nell’incontro tra adulti di ieri, che ha riscosso molto successo, mondi diversi e litigiosi che si richiamano alla stessa radice sono finalmente riusciti a parlarsi». Anche se non è di poco rilievo quanto Lavia stesso ha voluto premettere, ricordando che rimane aperto «il problema strategico (riformismo in un solo partito o riformismo permanente?)». Si tratta di una, a mio avviso, cruciale, ma prematura, perché questa “scelta esistenziale” dipende – accade sempre così in politica – dallo sviluppo che avranno tanti processi in corso: il percorso e gli esiti dell’operazione Draghi sul sistema politico e sulla struttura ...

Advertising

carlosibilia : Bene in #conferenzastampa il Presidente Draghi sul #Mes: 'al momento non è una priorità'. E pensare che solo qualc… - Lelle__94 : @Andrea842631710 A Roma, nonostante qualche polemica sulla questione Totti (anagrafica io la considererei) c'è chi… - moonshadow_369 : Il video in questione preannuncia la scena che, qualche settimana dopo, avremmo visto, pensando fosse opera di un t… - MPenikas : @gladiatoremassi @fabiopi1000 @IlConteIT @lindaeciao @carpa2019 @primaopoitorna @Desmondo90 @Hanan1868… - Sid_Bicious : @AlienloveAndrea @MarcoPannella La realtà al momento è 'liste' e qualche giorno fa 'AZ bloccato e disdetta vaccinaz… -