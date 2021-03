Pd: Letta, ‘chiedo a Marcucci generosità’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma 23 mar. (Adnkronos) – “Vi chiedo di aiutarmi. So che chiedo un sacrificio gravoso a Marcucci e Delrio. Chiedo ad Andrea generosità, anche nel gestire con voi questo passaggio”. Lo ha detto Enrico Letta nel corso dell’assemblea con i senatori del Pd.“Evitiamo di stare settimane sui giornali su questi temi interni. Io guardo solo alla mia coscienza e responsabilita. Sento un dovere storico. Non è immaginabile -ha sottolineato il segretario del Pd- che dopo la pandemia, che ha portato in primo piano i valori di fraternità e lotta alle disuguaglianze, il paese ne esca a destra, per nostre mancanze”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Roma 23 mar. (Adnkronos) – “Vi chiedo di aiutarmi. So che chiedo un sacrificio gravoso ae Delrio. Chiedo ad Andrea generosità, anche nel gestire con voi questo passaggio”. Lo ha detto Enriconel corso dell’assemblea con i senatori del Pd.“Evitiamo di stare settimane sui giornali su questi temi interni. Io guardo solo alla mia coscienza e responsabilita. Sento un dovere storico. Non è immaginabile -ha sottolineato il segretario del Pd- che dopo la pandemia, che ha portato in primo piano i valori di fraternità e lotta alle disuguaglianze, il paese ne esca a destra, per nostre mancanze”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

repubblica : ?? Politica, Letta ai senatori: 'Chiedo aiuto a voi e un sacrificio gravoso a Marcucci e Delrio. E' irricevibile un… - UnaTecnologia : RT @Agenzia_Ansa: Letta: 'Chiedo a Marcucci un sacrificio gravoso'. Il segretario del Pd spinge per un capogruppo donna, Delrio si fa da pa… - Alfi2Lagi : Pd, dopo l'intesa su capogruppo donna alla Camera, Letta insiste per sostituire anche Marcucci al Senato: 'Ti chied… - Agenzia_Ansa : Letta: 'Chiedo a Marcucci un sacrificio gravoso'. Il segretario del Pd spinge per un capogruppo donna, Delrio si fa da parte #ANSA - EnzaScaduto : RT @repubblica: ?? Politica, Letta ai senatori: 'Chiedo aiuto a voi e un sacrificio gravoso a Marcucci e Delrio. E' irricevibile un partito… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘chiedo Zingaretti: «Per noi c’è soltanto un nome». Ma il Pd vuole garanzie sul «dopo» Corriere della Sera