Ortiz Jr. suona i Led Zeppelin e gli avversari. E ora vuole il Mondiale

(Di martedì 23 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_it : Musica e guantoni: #Ortiz Jr., stella nascente dei #welter, si divide tra note e k.o. -

Ultime Notizie dalla rete : Ortiz suona

La Gazzetta dello Sport

Gli Stati Uniti non vincono l'oro olimpico dal 2004. Un'eternità, per il paese che ha sempre rappresentato un faro imprescindibile per la noble art. Le speranze più recenti erano puntate sul peso ...In Italia sono le sei del mattino quandoil primo gong. Tyson parte con colpi al corpo. Il ... Leggeri: Jamaine(Usa, 14-0) b. Sulaiman Segawa (Uga, 13-3-1) kot 7. Mediomassimi: Badou Jack (...