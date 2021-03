Moby Prince | stallo sulla nuova commissione | partiti a rilento su un testo unico I familiari a Mattarella | “Partecipi al ricordo del 10 aprile”

(Di martedì 23 marzo 2021) Il 10si commemorerà il trentennale della strage dele il Parlamento non ha ancora elaborato unper unainchiesta parlamentare (dopo quella del Senato nella scorsa legislatura) che faccia da sintesi delle quattro proposte presentate dai gruppi Pd, Lega, M5s e gruppo misto nel dicembre scorso. Il punto politico di maggiore distanza tra le proposte è solo uno:monocamerale – richiesta da Pd e Lega – o bicamerale, indicata invece da M5s e Misto? La differenza è la durata. Un organismo monocamerale dovrebbe infatti concludere i lavori in corrispondenza con la fine della legislatura, quindi nella migliore delle ipotesi – tra iter di approvazione, nomina dei commissari e audizioni – resterebbe attiva per 12 mesi. Viceversa la ...

Una nuova commissione d’inchiesta condivisa da tutte le forze politiche sedute in Parlamento. La chiedono i famigliari delle vittime del Moby Prince in vista dell’anniversario della strage, il 10 apri ...I familiari delle vittime del Moby Prince, il traghetto entrato in collisione con la petroliera Agip Abruzzo il 10 aprile del 1991, scrivono ai capigruppo di Camera e Senato per chiedere una nuova com ...